Китай завершил масштабный проект расширения береговой зоны в порту Коломбо

17 января 2019 11:05 (UTC+04:00)

Китайская госкорпорация официально завершила работы по масштабному проекту расширения и освоения прибрежной полосы в порту Коломбо в столице Шри-Ланки, следует из сообщения посольства КНР на острове, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Строительство масштабного проекта стоимостью 1,4 миллиарда долларов, который вызывает обеспокоенность Индии и экологов, началось в 2014 году.

"Последние насыпные работы проекта "Порт Сити" площадью 269 гектаров наконец завершились", - говорится в сообщении посольства.

Посол КНР Чэн Сюэюань, который принял участие в торжественной церемонии, отметил, что "Коломбо Порт Сити" - важный проект в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Проект общей площадью 269 гектаров, который станет местом расположения нового финансового района, будет находится под контролем Китая в течение 99 лет на условиях лизинга.

Это не единственный масштабный проект Китая в Шри-Ланке.

В конце июля Шри-Ланка и Китай подписали соглашение о передаче в аренду китайской компании China Merchants Port Holdings южного ланкийского порта Хамбантота. В соответствии с условиями сделки, китайская сторона получит 70% в компаниях, создаваемых для управления работой порта. Общая стоимость сделки составила 1,12 миллиарда долларов.

Сделка вызвала обеспокоенность в Нью-Дели, где опасаются, что Китай сможет использовать порт в военных целях, а также критику общественности, в частности работников топливной сферы, которые опасаются роста влияния китайского капитала.

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