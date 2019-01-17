Запущено первое в КНР тестирование автопилотных технологий на базе 5G

17 января 2019 18:04 (UTC+04:00)

В китайском Чунцине в среду была запущена первая в Китае широкомасштабная экспериментальная платформа по тестированию, развитию и применению автопилотных технологий на базе новейшего стандарта связи 5G, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На базе сети 5G, строительство которой в городе в основном уже завершено, платформа будет предоставлять ряд комплексных услуг. В первую очередь речь о технологиях автопилотирования и "ассистентного" вождения автомобилей. На базе указанной платформы будет реализована разработка фундаментальных тестовых эксплуатационных и прочих сценариев.

Для технологии автопилотирования, скорость передачи информации и время отклика являются критическими факторами, которые влияют на саму возможность реализации концепции автопилотирования без участия человека или же с его ограниченным участием. По сравнению с сетями 4G пиковая скорость сетей 5G вырастет более чем в 20 раз. Благодаря большой пропускной способности, сверхнизкой задержке и большему покрытию, связь стандарта 5G значительно ускорит развитие и практическое внедрение технологий автопилотирования.

Чунцин– важнейшая производственная база китайской автомобильной промышленности. Он станет первым из городов, где будут широко внедрены технологии 5G. Благодаря своему технологическому превосходству в области автомобилестроения, Чунцин сможет внести значительный вклад в развитие автопилотных технологий на базе стандарта связи 5G в национальном и глобальном масштабе. По сравнению с такими мегаполисами, как Пекин и Шанхай, дорожные испытания в Чунцине более открыты, они получат значительное количество практических сценариев, которые будут детально проработаны. Задача будет решена не только с помощью привлечения автопроизводителей, но и благодаря топографии Чунцина – город имеет практически все дорожные шаблоны и сцены, что делает его идеальной площадкой для дорожных испытаний автопилотных технологий.

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