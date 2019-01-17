Запущено первое в КНР тестирование автопилотных технологий на базе 5G

На базе сети 5G, строительство которой в городе в основном уже завершено, платформа будет предоставлять ряд комплексных услуг. В первую очередь речь о технологиях автопилотирования и "ассистентного" вождения автомобилей. На базе указанной платформы будет реализована разработка фундаментальных тестовых эксплуатационных и прочих сценариев.

Для технологии автопилотирования, скорость передачи информации и время отклика являются критическими факторами, которые влияют на саму возможность реализации концепции автопилотирования без участия человека или же с его ограниченным участием. По сравнению с сетями 4G пиковая скорость сетей 5G вырастет более чем в 20 раз. Благодаря большой пропускной способности, сверхнизкой задержке и большему покрытию, связь стандарта 5G значительно ускорит развитие и практическое внедрение технологий автопилотирования.