Посол Китая предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования Huawei

Канада столкнется с "негативными последствиями" в случае запрета использования на территории страны оборудования китайской компании Huawei при предстоящем внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G). Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в четверг заявил журналистам в Оттаве посол КНР в Канаде Лу Шае.

"Я уверен, что будут негативные последствия [в случае принятия такого решения]", - цитирует его телеканал CBC. Дипломат также призвал Оттаву принять "мудрое" решение по этому вопросу.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что решение о возможности использования в Канаде оборудования Huawei при предстоящем внедрении систем мобильной связи пятого поколения будут принимать эксперты, а не политики. По его словам, такое решение должно быть принято, в частности, на основе данных различных канадских спецслужб, а также информации, полученной от союзников Канады по альянсу Five Eyes (в него входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии).

Летом этого года США приняли решение ввести запрет на закупку и применение американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования компаний ZTE и Huawei. Власти США неоднократно утверждали, что эти фирмы тесно сотрудничают со спецслужбами КНР. Как полагают в Соединенных Штатах, на устройства этих компаний могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка, может вестись кража информации, ее подмена и т. д. В Huawei неоднократно отрицали обвинения в свой адрес.

В декабре японская телекоммуникационная корпорация SoftBank Group приняла решение отказаться от использования китайской продукции при предстоящем внедрении систем мобильной связи пятого поколения 5G.

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