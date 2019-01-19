СМИ: Китай выведет на орбиту 90 спутников для компании из Аргентины

19 января 2019 13:45 (UTC+04:00)

Китайская Great Wall Industry Corporation подписала соглашение о выведении на околоземную орбиту 90 спутниковых аппаратов для аргентинской компании Satellogic. Об этом в субботу сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, для этих целей будет использоваться китайская ракета-носитель "Чанчжэн-6" и космодром Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай). Первые 13 запусков планируется осуществить в 2019 году.

После завершения формирования спутниковой группировки компания сможет получать снимки любого участка земной поверхности с пространственным разрешением 1 м с повторяемостью съемки один раз в неделю.

Ранее Great Wall Industry Corporation вывела на орбиту шесть спутниковых аппаратов компании Satellogic. Эта аргентинская компания предоставляет услуги по зондированию земной поверхности для сельского и лесного хозяйства, нефтегазовых, финансовых и страховых компаний.

Как отмечает телеканал, ракета-носитель "Чанчжэн-6" впервые будет использоваться для выведения полезной нагрузки в космос для иностранного заказчика.

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