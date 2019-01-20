Делегация из КНДР совершит визит в Китай на следующей неделе

20 января 2019 16:19 (UTC+04:00)

Делегация из КНДР в составе художественной труппы в сопровождении члена политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Су Ёна посетит Китай на следующей неделе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа".

"Художественная труппа из КНДР в среду, 23 января, посетит Китай, - передает агентство. - Делегацию возглавит член политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, заместитель председателя ЦК ТПК, глава международного отдела Ли Су Ён".

По информации "Синьхуа", визит пройдет по приглашению международного отдела ЦК Коммунистической партии Китая.

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