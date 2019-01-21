Китай сохранил статус второй экономики мира по итогам 2018 года

21 января 2019 10:23 (UTC+04:00)

Китай по итогам 2018 года сохранил статус второй крупнейшей экономики мира, заявил в понедельник глава государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

С общим объемом ВВП 82,07 триллиона юаней (около 12 триллионов долларов) Китай в 2017 году также закрепил за собой статус второй экономики мира, уступая только США.

"В 2018 году общий объем ВВП Китая превысил 90 триллионов юаней, что примерно на 8 триллионов больше, чем в 2017 году. Если считать по среднему курсу, то общий объем экономики Китая достиг 13,6 триллиона долларов, уверенно занимая второе место в мире", - заявил на брифинге Нин Цзичжэ.

Согласно опубликованным данным, темпы роста ВВП Китая по итогам 2018 года составили 6,6%, что стало худшим показателем с 1990 года, однако совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста около 6,5%. При этом темпы роста ВВП страны в четвёртом квартале замедлились до 6,4% годовых.

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