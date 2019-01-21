СМИ: Китай вывел на орбиту четыре спутника национального производства

21 января 2019 12:20 (UTC+04:00)

Китай в понедельник успешно вывел на орбиту четыре спутника национальной разработки - два новейших аппарата для спектральных исследований, один для астрономических наблюдений и один для нужд дистанционного зондирования. Об этом сообщил информационный портал Sina, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запуск стал вторым для КНР за 2019 год и был осуществлен в 13:42 по местному времени (08:42 мск) с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-11". Среди выведенных на орбиту космических аппаратов - две новейшие разработки в области спектральных исследований проекта "Цзилинь-1" китайской компании Changguang Satellite Technology, а также спутник "Линцюэ-1А" для дистанционного зондирования и бюджетный "Сяосян-1-03" для изучения астрономии.

Один из запущенных спутников серии "Цзилинь-1" называется "Линьцао-1" и будет использоваться в составе группы из 10 аппаратов для нужд лесного хозяйства, в судоходстве, при разведывании природных ресурсов и в сфере экологии. Второму присвоено имя "Вэньчан чаосуань-1" - его планируется применять в океанографии, при наблюдении за морскими портами и судами, а также с целью предоставления широкого спектра данных в области народного хозяйства для южной провинции Хайнань, прилегающего к ней региона Южно-Китайского моря и стран Юго-Восточной Азии.

"Линцюэ-1А" весом 10 кг будет находиться на орбите три года на высоте 500 км и станет частью группы аналогичных микроспутников. "Сяосян 1-03" относится к серии аппаратов "Цинтэн" и предназначен для реализации познавательных проектов в сфере науки и образования.

Этот запуск - 299-й для ракет-носителей серии "Чанчжэн". Прежний состоялся 11 января, когда на орбиту был выведен новый коммуникационно-вещательный спутник Zhongxin 2D ("Чжунсинь 2D").

КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах. Согласно официальным подсчетам, в 2018 году Китай осуществил 39 запусков, наряду с Россией и США укрепив свои позиции в области космических программ.

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