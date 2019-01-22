Китай потребовал от США "исправить ошибки" и перестать преследовать финдиректора Huawei

22 января 2019 12:31 (UTC+04:00)

Требование американской стороны о задержании финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу с целью проведения разбирательства по делу о нарушении американских санкций следует считать большой ошибкой, которую США должны исправить. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся, что США, как и Канада, признают свою серьезную ошибку и предпримут действия, чтобы ее исправить, - отметила она, выступая на регулярном брифинге. - Мы требуем от американской стороны исправления этой ошибки".

По словам представителя, скандал с Huawei был развязан с целью оказания давления на китайскую высокотехнологичную компанию.

Как сообщила в понедельник The Globe and Mail, Соединенные Штаты готовы направить Канаде официальный запрос об экстрадиции Мэн Ваньчжоу. 1 декабря прошлого года она была задержана канадскими правоохранительными органами в аэропорту Ванкувера по запросу прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении режима американских торговых санкций против Ирана.

11 декабря суд выпустил финдиректора Huawei под залог в размере $7 млн. По решению суда, она должна находиться под постоянным наблюдением с определенными ограничениями на перемещение по городу.

После этого в Китае были задержаны два гражданина Канады. Их обвиняют в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности КНР. Оттава считает их задержание незаконным.

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