Китай выразил протест в связи с новой стратегией США в сфере разведки

23 января 2019 12:48 (UTC+04:00)

Китай выражает протест в связи с публикацией в США Национальной стратегии в сфере разведки, в которой Китай наряду с Россией называются противниками США, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

США в опубликованной обновленной версии Национальной стратегии в сфере разведки заявили, что "многочисленные противники" продолжают искать возможности, чтобы нанести потенциально катастрофический ущерб интересам США путем приобретения и применения оружия массового уничтожения, которое включает биологическое, химическое и ядерное оружие. Среди традиционных противников США в стратегии упоминаются Россия и Китай.

"Мы обратили внимание на упомянутые вами формулировки в только что опубликованной в США обновленной версии Национальной стратегии США в сфере разведки. США выпустили целый ряд подобных докладов, в которых выдвигаются необоснованные обвинения в отношении России и Китая. Мы выражаем протест в связи с этим", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что Китай твердо придерживается пути мирного развития, а его военная политика носит оборонный характер.

Китайский дипломат призвала американскую сторону отказаться от мышления холодной войны, а также прилагать больше усилий для укрепления взаимного доверия между двумя странами и поддержания международного мира и стабильности.

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