МИД Китая подтвердил, что встреча "ядерной пятерки" пройдет 30 января

Встреча "ядерной пятерки" пройдет в Пекине 30 января, стороны обсудят вопросы ядерного разоружения, нераспространения и использования ядерных технологий в мирных целях, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я могу подтвердить, что, действительно, встреча пяти ядерных держав состоится в Пекине 30 января", - сообщила дипломат.

Она отметила, что стороны обсудят вопросы "ядерного разоружения, нераспространения использования ядерных технологий в мирных целях".

"Основной темой встречи станет укрепление координации пяти ядерных держав и сохранения механизма договора о нераспространении ядерного оружия", - отметила она, добавив, что это станет первой за два года официальной встречей "ядерной пятерки", все страны которой поддерживают тесные контакты по подготовке предстоящей встречи.

По ее словам, "в нынешних условиях возросшей нестабильности и неопределенности на международной арене, большое внимание уделяется отношениям крупных стран и их ответственности".

"Китай признает, что усиление координации и сотрудничества, надлежащее урегулирование разногласий между пятью ядерными державами, а также совместные усилия по поддержанию глобального мира, безопасности и стабильности стран имею крайне важное значение", - подчеркнула она.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Марии Захарова сообщила в среду, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Андреа Томпсон 30-31 января планируют принять участие во встрече "ядерной пятерки" в Пекине. По ее словам, повестка дня этого мероприятия шире проблематики ДРСМД, там будут обсуждаться самые разные вопросы с упором на нераспространение ядерного оружия.

Ранее Рябков заявил РИА Новости, что Россия готова к новой встрече с США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности в любое удобное для американской стороны время, но пока не видит готовности к такому контакту от коллег в Вашингтоне.

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