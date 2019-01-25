Достигнутые на 1-м Форуме «Пояса и пути» договоренности выполнены на 96,4%

По состоянию на конец 2018 г., из 279 проектов, принятых на 1-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Одного пояса, одного пути», выполнены и регулярно функционируют 269 объектов, еще 10 находятся на стадии активной разработки. Коэффициент эффективности составляет 96,4%, передал сайт «Хуаньцюван» 23 января со ссылкой на официального представителя Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэя, сообщает Trend со ссылкой на китайские СМИ.

Стало известно, что по итогам вышеуказанного Форума, прошедшего в Пекине 14-15 мая 2017 г., было достигнуто более 270 конкретных результатов, относящихся к 76 группам из 5 сфер, включая политический диалог, инфраструктурную связь, беспрепятственную торговлю, финансирование и народные обмены. Сообщается, что 96,4% принятых договоренностей были приведены в исполнение.

В частности, был официально учрежден Консультативный комитет и Канцелярия по связям Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути», также начал работу Центр по содействию строительству «Одного пояса, одного пути». В отношении инфраструктуры, успешно ведется строительство железнодорожной магистрали КНР — Лаос, реализуется 22 проекта на высокоскоростной железной дороге Джакарта – Бандунг и т. д. Кроме того, к концу 2018 г. грузовые поезда Китай – Европа совершили 13 тыс. рейсов, соединивших Китай с 49 городами в 15 европейских странах.

Что касается торговли, Китай активно реализует «Инициативу по сотрудничеству в строительстве и содействии беспрепятственной торговле» и продолжает создание механизма торгово-экономического взаимодействия.

Китай дополнительно выделил 100 млрд юаней в «Фонд Шелкового пути», зарубежные инвестиции в юанях достигли существенного прогресса. Кроме того, официально начал деятельность Центр развития потенциальных возможностей Китай-МВФ. В сфере народных обменов Китай увеличил на один миллиард долларов США инвестиции в «Фонд содействия сотрудничеству Юг – Юг», и уже насчитывается 310 участников сети неправительственных организаций стран вдоль Шелкового пути. Помимо этого, Китай претворил в жизнь договоренности в таких областях, как просвещение, наука и техника, культура, здравоохранение, экология и т. д.

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