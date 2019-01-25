МИД КНР: Запрос США об экстрадиции Мэн Ваньчжоу из Канады является буллиингом в научно-технической сфере

25 января 2019 08:34 (UTC+04:00)

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила сегодня, что запрос США об экстрадиции Мэн Ваньчжоу из Канады не соответствуют международному праву, не обладает какой-либо законностью, а является буллингом в научно-технической сфере, сообщает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Хуа Чуньин сделала соответствующее заявление на регулярном брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

Она подчеркнула, что запрос США на экстрадицию в США по сути касается вопросов санкций США против Ирана. Однако, как всем известно, компания Huawei неоднократно заявляла, что она осуществляет деятельность в соответствии со всеми применимыми законами и нормативными актами страны, в которой работает.

"Я хочу особо отметить, что позиция китайской стороны по несогласию с введением односторонних санкций США против Ирана вне рамок СБ ООН является последовательной. Односторонние санкции США против Ирана вне рамок СБ ООН не соответствуют международному праву, а также подвергаются критике всего мира, включая союзников США. Канадская сторона в этом вопросе также стоит в оппозиции", -- добавила она.

Хуа Чуньин заявила, что поведение американской стороны не соответствует международному праву и не имеет какой-либо законности, а является крайне политическим и, по сути, буллингом в научно-технической сфере. Все очень четко понимают цель американской стороны -- подавлять китайские высокотехнологичные предприятия и ограничивать законные права Китая на развитие. Все проницательные и справедливые люди в мировом сообществе должны выступать против этого.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ван Цишань призвал к созданию глобальной архитектуры для более достойного будущего всего человечества
Китай 08:18
Достигнутые на 1-м Форуме «Пояса и пути» договоренности выполнены на 96,4%
Китай 01:44
В Китае начали штрафовать людей, уткнувшихся в телефон при переходе дороги
Китай 24 января 21:48
Что ожидает китайскую экономику в 2019 году?
Бизнес 24 января 18:59
Китай захватил более 70% зарубежного рынка гидроэнергетического строительства
Энергетика 24 января 18:22
Китай опроверг данные об отмене предварительных торговых переговоров с США
Китай 24 января 18:07
Лента новостей
«Азерэнержи» рассказало о работах по восстановлению энергосистемы Азербайджана
Бизнес 09:38
Высшее учебное заведение с высоким уровнем качества образования – “UNEC-100”
Общество 09:31
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:29
Туркменистан и Франция готовы активизировать двусторонние визиты высокого уровня
Туркменистан 09:21
В Узбекистане кредиты в инвалюте подорожали в среднем на 11%
Узбекистан 09:14
Нефтяной госконцерн Туркменистана закупит геофизическое оборудование
Тендеры 08:50
Минздрав Туркменистана объявил тендер
Тендеры 08:49
Химический госконцерн Туркменистана продлевает тендер
Тендеры 08:39
Канцлер Германии посетит Японию 4-5 февраля
Европа 08:35