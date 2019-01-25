МИД КНР: Запрос США об экстрадиции Мэн Ваньчжоу из Канады является буллиингом в научно-технической сфере

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила сегодня, что запрос США об экстрадиции Мэн Ваньчжоу из Канады не соответствуют международному праву, не обладает какой-либо законностью, а является буллингом в научно-технической сфере, сообщает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Хуа Чуньин сделала соответствующее заявление на регулярном брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

Она подчеркнула, что запрос США на экстрадицию в США по сути касается вопросов санкций США против Ирана. Однако, как всем известно, компания Huawei неоднократно заявляла, что она осуществляет деятельность в соответствии со всеми применимыми законами и нормативными актами страны, в которой работает.

"Я хочу особо отметить, что позиция китайской стороны по несогласию с введением односторонних санкций США против Ирана вне рамок СБ ООН является последовательной. Односторонние санкции США против Ирана вне рамок СБ ООН не соответствуют международному праву, а также подвергаются критике всего мира, включая союзников США. Канадская сторона в этом вопросе также стоит в оппозиции", -- добавила она.

Хуа Чуньин заявила, что поведение американской стороны не соответствует международному праву и не имеет какой-либо законности, а является крайне политическим и, по сути, буллингом в научно-технической сфере. Все очень четко понимают цель американской стороны -- подавлять китайские высокотехнологичные предприятия и ограничивать законные права Китая на развитие. Все проницательные и справедливые люди в мировом сообществе должны выступать против этого.

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