Китай и Сингапур создали механизм решения споров в рамках проекта "Один пояс - один путь"

КНР и Сингапур создают специальную группу международных посредников, которые будут решать возникающие споры при реализации проектов китайской инициативы "Один пояс - один путь". Как сообщает в пятницу газета The Straits Times, такая договоренность была закреплена в подписанном в Пекине документе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предполагается, что данный механизм будет действовать под руководством сингапурского международного посреднического центра и китайского совета по продвижению международной торговли. В частности, группа будет совместно разрабатывать правила, протоколы ведения дел, а также юридические процедуры для разрешения экономических споров.

По словам старшего государственного министра юстиции и здравоохранения Сингапура Эдвина Тана, именно эти два государства "могут совместно разработать новые способы урегулирования трансграничных коммерческих споров, которые будут полностью отражать ценности стран региона, а также учитывать их потребности". Госминистр также подчеркнул "особую репутацию Сингапура как беспристрастного государства с четким и строгим соблюдением законности, отлаженной системой разрешения споров".

Председатель КНР Си Цзиньпин в 2013 году предложил масштабный проект "Один пояс - один путь". За это время, как отмечают китайские власти, было подписано более 110 документов о сотрудничестве с 103 государствами и международными организациями. При этом общий товарооборот КНР с партнерами составил $5 трлн, китайские инвестиции превысили $70 млрд, а их ежегодный рост держится на отметке 7%.

Вместе с тем в последнее время все чаще возникают споры о реализации тех или иных проектов. Например, в августе прошлого года правительство Малайзии заморозило строительство 688-километровой железной дороги, которая должна была связать крупнейший морской порт страны Кланг на Малаккском проливе, один из ключевых во внешней торговле КНР с западными и центральными районами Малайзии. В Куала-Лумпуре обвинили китайского подрядчика в завышенной стоимости работ, непривлечении местной рабочей силы и прочее.

Ранее власти Шри-Ланки вынуждены были отдать компании из КНР в аренду на 99 лет стратегический глубоководный порт Хамбантота на побережье Индийского океана, потому что не смогли заплатить по полученному ранее кредиту в размере $1,4 млрд.

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