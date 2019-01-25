МИД Китая выразил поддержку новому генсеку ШОС

25 января 2019 13:22 (UTC+04:00)

Китай уверен, что новый генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов сделает необходимый вклад в дело развития организации и готов оказать ему поддержку и помощь, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Норов вступил в должность 1 января этого года. Ранее он работал директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. В 2006–2010 годах занимал пост министра иностранных дел Узбекистана.

"Китайская сторона уверена в том, что в период исполнения своих полномочий господин Норов заслужит доверие лидеров стран ШОС, сделает необходимый вклад в развитие организации", - сказала на брифинге Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что Китай, являясь местом расположения штаб-квартиры ШОС, приветствует приезд нового генсека и продолжит оказывать всяческую помощь и поддержку работе секретариата и генерального секретаря.

На саммите ШОС в китайском Циндао в июне 2018 года Норов был утвержден на должность генерального секретаря организации на 2019-2021 годы.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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