МИД Китая выразил поддержку новому генсеку ШОС

Китай уверен, что новый генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов сделает необходимый вклад в дело развития организации и готов оказать ему поддержку и помощь, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Норов вступил в должность 1 января этого года. Ранее он работал директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. В 2006–2010 годах занимал пост министра иностранных дел Узбекистана.

"Китайская сторона уверена в том, что в период исполнения своих полномочий господин Норов заслужит доверие лидеров стран ШОС, сделает необходимый вклад в развитие организации", - сказала на брифинге Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что Китай, являясь местом расположения штаб-квартиры ШОС, приветствует приезд нового генсека и продолжит оказывать всяческую помощь и поддержку работе секретариата и генерального секретаря.

На саммите ШОС в китайском Циндао в июне 2018 года Норов был утвержден на должность генерального секретаря организации на 2019-2021 годы.