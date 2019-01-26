Си Цзиньпин поздравил ветеранов военной службы с наступающим праздником Весны

26 января 2019 08:30 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин на концерте, посвященном наступающему празднику Весны, сегодня поздравил ветеранов военной службы и отставных военнослужащих, сообщает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем ЦК КПК и председателем ЦВС Китая, присутствовал на гала-концерте для ветеранов и отставных военнослужащих расквартированных в Пекине подразделений.

Си Цзиньпин поздоровался с ветеранами и отставными военнослужащими и справился об их здоровье и жизни.

На концерте актеры выступили с песнями и танцами, посвященными строительству сильных вооруженных сил и верности армии партии.

На мероприятии присутствовали также Сюй Цилян, Чжан Юся, Вэй Фэнхэ, Ли Цзочэн, Мяо Хуа и Чжан Шэнминь.

Праздник Весны, или Новый год по лунному календарю, в этом году отмечается 5 февраля.

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