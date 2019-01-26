Strategy Analytics: Китайский рынок смартфонов сократился на 11%

Китайский рынок смартфонов, стратегически важный для многих производителей в силу своих масштабов, продолжает сокращаться, констатируют эксперты Strategy Analytics. Падение поставок смартфонов в КНР на 11% в IV квартале 2018 года, что стало пятым подряд снижением, передает Trend со ссылкой на Рамблер.

В октябре-декабре на рынок Поднебесной поступило около 108 млн смартфонов против 121,3 годом ранее. Представленные экспертами цифры говорят о явном лидерстве Huawei, в то время как позиции Apple и Xiaomi в КНР слабеют. За весь прошлый год в Китай поступило 408,5 млн устройств, на 11% меньше, чем в 2017-м.

Исполнительный директор Strategy Analytics Нил Моустон отметил, что Huawei поставила у себя в стране 30 млн смартфонов, с учетом чего ее рыночная доля достигла рекордных 28%.

Отгрузки устройств Huawei увеличились на 23% в годовом исчислении. Успеху компании способствовали сильный продуктовый ассортимент, престиж бренда и развитые каналы сбыта. За весь 2018 года Huawei поставила на внутренний рынок свыше 105 млн смартфонов или почти 26% от суммарного объема.

Oppo сохранила второе место в рейтинге, хотя квартальные отгрузки у нее сократились на 2%, до 22,4 млн штук. Годовой результат Oppo на ее отечественном рынке составил 82,8 млн устройств.

Vivo расположилась на третьей строчке, но была близка к тому, чтобы опередить Oppo. В октябре-декабре компании удалось нарастить поставки на 8%, до 22,2 млн штук, а за весь год Vivo поставила в КНР 79,3 млн устройств. С учетом таких результатов ее квартальный и годовой вклад в поставки был равен 20,6% и 19,4%, против 20,8% и 20,3% у ближайшей соперницы Oppo.

На четвертом месте Apple, которая снизила поставки iPhone на китайский рынок на 22% по сравнению с прошлым годом. По данным Strategy Analytics, купертиновцы отгрузили всего 10 млн устройств в четвёртом квартале 2018 года. За весь 2018 год на китайский рынок поступило 34,2 млн смартфонов Apple против 36,7 млн в 2017-м. Аналитики отметили, что негативная динамика по iPhone в Поднебесной наблюдалась по итогам 8 из 12 последних кварталов.

Аналитики считают, что падение спроса на iPhone связано с дороговизной устройства. Также сама компания не может уверенно работать на рынке Поднебесной на фоне торговой войны между США и Китаем.

Xiaomi замкнула рейтинг с квартальным показателем поставок 10 млн смартфонов, соответствующим рыночной доле в 9,3%. Годовой объем отгрузок смартфонов Xiaomi был на уровне 50 млн штук (доля 12,2%). Специалисты отметили, что компания сместилась ниже по рейтингу из-за конкурентного давления Huawei и Vivo, а также скопления излишков в каналах сбыта.

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