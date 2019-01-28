Центробанк Китая повысил курс юаня к доллару до максимума с июля 2018 года

28 января 2019 08:55 (UTC+04:00)

Народный банк Китая (Центробанк, НБК) в понедельник повысил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 469 базисных пунктов, до отметки 6,7472 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение обменного курса валютной пары с 19 июля и самая большая среднесуточная корректировка с 4 декабря прошлого года, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщениям местной прессы, "на рост китайской валюты повлияло снижение внутренней и внешней неопределенности". "В настоящий момент индекс доллара находится в конце сильной фазы цикла, что способствовало росту жэньминьби", - передает в понедельник финансовый портал "Дунфан цайфуван".

Издание также отмечает, что "несмотря на снижение давления, в долгосрочной перспективе китайскую валюту, вероятно, ожидает девальвация". "Юань продолжит двигаться в обе стороны, двусторонняя волатильность становится все более очевидной, - сообщает портал. - Однако ввиду усиления эластичности, изменения обменного курса будут плавными".

В первые месяцы прошлого года наблюдалось устойчивое укрепление курса (за январь-апрель среднее значение составило 6,3500 юаней за доллар). В мае наметилась тенденция на понижение до среднемесячных 6,3757 юаня за доллар, которая на фоне торговых трений с США летом заметно усилилась (средний показатель за июнь-август достиг 6,6676). В сентябре девальвация продолжилась (6,8445), и стала особо ощутимой в октябре и ноябре (6,9263 и 6,9351 соответственно), когда котировки оказались на уровне 10-летнего минимума. Некоторые эксперты полагали, что под конец года курс вполне вероятно сможет "пробить" психологическую отметку в 7 юаней за 1 доллар.

Жэньминьби стал более динамично колебаться по отношению к доллару после того, как правительство КНР приступило к преобразованию традиционного, нерыночного механизма формирования обменного курса. В августе 2015 года руководство НБК решило оптимизировать расчет валютных котировок за счет более гибкой методики, учитывающей больший спектр рыночных факторов. Переходу к более либеральной практике способствовало неизменно положительное сальдо во внешней торговле Китая с большинством стран, а также прочные позиции юаня в отношении денежных единиц других государств. Амплитуда колебаний к официальному паритету, устанавливаемому китайским ЦБ, за сутки не должна превышать 2%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Strategy Analytics: Китайский рынок смартфонов сократился на 11%
Китай 26 января 13:11
Глава МИД Китая призвал все страны выступить против травли бизнеса
Китай 26 января 09:40
Си Цзиньпин поздравил ветеранов военной службы с наступающим праздником Весны
Китай 26 января 08:30
Госстат КНР: Общая численность населения Китая по-прежнему демонстрирует относительно стабильный рост
Китай 25 января 20:32
Полиция возбудила уголовное дело после серии взрывов на северо-востоке Китая
Китай 25 января 18:05
СМИ: В многоэтажке на северо-востоке Китая прогремел взрыв
Китай 25 января 16:16
Лента новостей
Официальный курс маната к мировым валютам на 28 января
Финансы 09:19
Все попытки Армении нормализовать отношения с Турцией обречены на провал
Турция 09:17
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 24 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:05
Национальный авиаперевозчик Туркменистана объявил тендер
Тендеры 08:45
Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших в результате взрывов на Филиппинах
Другие страны 08:33
Снегопад отрезал Грузию и Армению от России
Россия 08:31
Минздрав Туркменистана закупит лекарства
Тендеры 08:22
Гильдия киноактеров США назвала лучших актеров 2018 года
Звёздный мир 08:11
Глава МИД Пакистана заявил о ключевой роли своей страны в переговорах между США и талибами
Другие страны 07:29