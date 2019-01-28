Центробанк Китая повысил курс юаня к доллару до максимума с июля 2018 года

Народный банк Китая (Центробанк, НБК) в понедельник повысил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 469 базисных пунктов, до отметки 6,7472 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение обменного курса валютной пары с 19 июля и самая большая среднесуточная корректировка с 4 декабря прошлого года, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщениям местной прессы, "на рост китайской валюты повлияло снижение внутренней и внешней неопределенности". "В настоящий момент индекс доллара находится в конце сильной фазы цикла, что способствовало росту жэньминьби", - передает в понедельник финансовый портал "Дунфан цайфуван".

Издание также отмечает, что "несмотря на снижение давления, в долгосрочной перспективе китайскую валюту, вероятно, ожидает девальвация". "Юань продолжит двигаться в обе стороны, двусторонняя волатильность становится все более очевидной, - сообщает портал. - Однако ввиду усиления эластичности, изменения обменного курса будут плавными".

В первые месяцы прошлого года наблюдалось устойчивое укрепление курса (за январь-апрель среднее значение составило 6,3500 юаней за доллар). В мае наметилась тенденция на понижение до среднемесячных 6,3757 юаня за доллар, которая на фоне торговых трений с США летом заметно усилилась (средний показатель за июнь-август достиг 6,6676). В сентябре девальвация продолжилась (6,8445), и стала особо ощутимой в октябре и ноябре (6,9263 и 6,9351 соответственно), когда котировки оказались на уровне 10-летнего минимума. Некоторые эксперты полагали, что под конец года курс вполне вероятно сможет "пробить" психологическую отметку в 7 юаней за 1 доллар.

Жэньминьби стал более динамично колебаться по отношению к доллару после того, как правительство КНР приступило к преобразованию традиционного, нерыночного механизма формирования обменного курса. В августе 2015 года руководство НБК решило оптимизировать расчет валютных котировок за счет более гибкой методики, учитывающей больший спектр рыночных факторов. Переходу к более либеральной практике способствовало неизменно положительное сальдо во внешней торговле Китая с большинством стран, а также прочные позиции юаня в отношении денежных единиц других государств. Амплитуда колебаний к официальному паритету, устанавливаемому китайским ЦБ, за сутки не должна превышать 2%.

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