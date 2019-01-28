Прибыль крупных промышленных предприятий Китая выросла в 2018 году на 10,3%

Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за указанный период выросли на 40,1%, прибыль компаний в обрабатывающей отрасли - на 8,7%, а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, увеличился на 4,3% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

В общей сложности из 41 отрасли промышленности в 32 доходы выросли, в девяти — сократились. Также, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за десять месяцев 2018 года выросла на 12,6% по сравнению 2017 годом. Прибыль акционерных предприятий выросла на 14,4%, а частных — на 11,9%.

Отдельно в декабре 2018 года прибыль крупных промышленных предприятий страны сократилась на 1,9% по сравнению с декабрем 2017 года, и составила 680,8 миллиардов юаней (около 100,9 миллиарда долларов).

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