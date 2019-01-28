Прибыль крупных промышленных предприятий Китая выросла в 2018 году на 10,3%

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в 2018 году выросла на 10,3% по сравнению с 2017 годом, говорится в опубликованном в понедельник отчете государственного статистического управления, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Согласно статистике, общая прибыль крупных промышленных предприятий страны за прошлый год составила 6,63 триллиона юаней (более 990,3 миллиарда долларов).
Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за указанный период выросли на 40,1%, прибыль компаний в обрабатывающей отрасли - на 8,7%, а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, увеличился на 4,3% по сравнению с тем же периодом 2017 года.
В общей сложности из 41 отрасли промышленности в 32 доходы выросли, в девяти — сократились. Также, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за десять месяцев 2018 года выросла на 12,6% по сравнению 2017 годом. Прибыль акционерных предприятий выросла на 14,4%, а частных — на 11,9%.
Отдельно в декабре 2018 года прибыль крупных промышленных предприятий страны сократилась на 1,9% по сравнению с декабрем 2017 года, и составила 680,8 миллиардов юаней (около 100,9 миллиарда долларов).
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