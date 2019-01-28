Китай призвал США прекратить необоснованное давление на Huawei

28 января 2019 13:25 (UTC+04:00)

Китай утверждает, что США оказывают необоснованное давление на китайские предприятия, включая Huawei, и призывает это прекратить, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее, по сообщениям СМИ, администрация США призвала провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде своих "союзных" стран отказаться от оборудования компании Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже. Кроме того, государственное Польское телевидение сообщало, что один из директоров польского отдела концерна Huawei, а также бывший высокопоставленный сотрудник Агентства внутренней безопасности (ABW) были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

"Мы обратили внимания на соответствующие сообщения в СМИ и настаиваем на том, чтобы США прекратили оказывать необоснованное давление на китайские компании, включая Huawei, а также обеспечили честную и благоприятную среду для нормального сотрудничества предприятий двух стран", - заявил дипломат.

Он также призвал США прикладывать больше усилий для продвижения взаимного доверия и сотрудничества Пекина и Вашингтона.

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