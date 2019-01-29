Huawei выразила разочарование в связи с выдвинутыми против нее обвинениями США

29 января 2019 10:45 (UTC+04:00)

Компания Huawei выразила во вторник глубокое разочарование в связи с предъявленным ей минюстом США обвинением в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве и прочих преступлениях. Об этом говорится в заявлении корпорации, распространенном через информационный портал финансового издания "Цайсинь", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы крайне разочарованы обвинениями, которые были предъявлены нашей компании. Huawei отрицает, что сама корпорация, ее дочерние предприятия, прочие подразделения, совершали какие-либо преступления, нарушающие законодательство США, как и другие действия, перечисленные в судебном иске", - заявили в Huawei.

В документе подчеркивается, что финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу "не совершила ничего противоправного". "Мы верим, что американский суд в итоге придет к соответствующему решению", - подчеркивается в заявлении.

Согласно документам, опубликованным в понедельник минюстом Соединенных Штатов, в Нью-Йорке Huawei и нескольких ее сотрудников, прежде всего Мэн Ваньчжоу, обвиняют в финансовом мошенничестве, отмывании средств и нарушении санкций США в отношении Ирана.

Huawei - один из ведущих китайских производителей смартфонов. В 2017 году чистая прибыль компании составила 47,5 млрд юаней (более $7,5 млрд).

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