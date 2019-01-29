Китай планирует осуществить более 30 космических запусков в 2019 году

29 января 2019 17:43 (UTC+04:00)

Китай в 2019 году планирует осуществить более 30 космических запусков и вывести в космос свыше 50 аппаратов, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В 2019 году мы отмечаем 70-летнюю годовщину образования КНР и 20-летнюю годовщину с момента создания нашей корпорации, и после того, как в 2018 году мы осуществили рекордные 37 запусков, мы намерены придерживаться формулы "30+". CASC планирует осуществить более 30 пусков и вывести в космос свыше 50 аппаратов", - отмечается в сообщении.

Среди наиболее важных миссий выделяют третий и четвертый пуски самой тяжелой ракеты-носителя Китая "Чанчжэн-5", запуск космического зонда "Чанъэ-5", который должен был совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться на Землю, а также вывод на орбиту 10 новых спутников для китайской глобальной навигационной системы Beidou.

Китай в 2018 году осуществил рекордные в своей истории 39 космических запусков, обогнав по этому показателю все другие страны, при этом 37 запусков прошли в рамках проектов CASC. Прошлый год для китайской космической программы стал особенно активным и успешным, так как только за 12 месяцев 2018 года страна провела столько же орбитальных запусков, сколько за весь период 1990-х годов. И эта цифра больше, чем общее число запусков России, ЕС и Индии, которые по количеству запусков занимают третье, четвертое и пятое место соответственно. На втором месте США с 34 запусками.

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