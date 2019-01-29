ВВП на душу населения в Шанхае достигает 20 тыс. долларов США

29 января 2019 19:20 (UTC+04:00)

Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения Шанхая превысил 20 тыс. долларов США в 2018, а среднедушевые доходы, находящиеся в непосредственном распоряжении населения мегаполиса, выросли на 8,8 процента. Об этом сообщил мэр Шанхая Ин Юн, выступая с докладом о работе городского правительства на ежегодной сессии муниципального Собрания народных представителей в воскресение, сообщает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Как он проинформировал, в 2018 году общий масштаб экономики Шанхая составил 3,27 трлн юаней (около 450 млрд американских долларов), увеличившись на 6,6 проц против 2017 года.

В 2019 году Шанхай стремится к осуществлению устойчивого и высококачественного экономического роста, темпы которого будут сохраняться на уровне 6-6,5 проц., заявил Ин Юн.

В 2018 году в мегаполисе было создано 582 тыс. новых рабочих мест, коэффициент зарегистрированной безработицы составил 3,6 процента.

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