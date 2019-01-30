МИД КНР опроверг утверждение США об опасности России и Китая для глобальной безопасности

Утверждение Соединенных Штатов о том, что Китай и Россия представляют опасность для глобальной безопасности, не соответствует объективным фактам и полностью противоречит существующей действительности. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай и РФ - крупные державы, оказывающие влияние на глобальную ситуацию. Они также выступают в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН и считают необходимым соблюдение принципов и устава этой ключевой организации, способствующей сохранению существующего миропорядка, - отметил он на регулярном брифинге. - Отношения между КНР и Россией достигли в своем развитии беспрецедентно высокого уровня,... наши страны поддерживают друг с другом контакты всеобъемлющего партнерства, которые не предусматривают создание союзнических отношений, противостояние и оказание совместного давления в отношении какой-либо третьей стороны".

Дипломат подчеркнул, что и Пекин, и Москва выступают за многополярный мир и демократизацию международных отношений. "Сотрудничество между нашими странами на международной арене положительно отражается на региональной и глобальной ситуации, способствуя обеспечению всеобщей стабильности и безопасности", - резюмировал Гэн Шуан.

Он также добавил, что власти США должны отказаться от идеи всеобщего глобального противостояния и приступить к продуктивному сотрудничеству с Китаем и Россией, в том числе по обеспечению всеобщей безопасности в мире. "США - передовая мировая держава, по мощи с которой вряд ли кто сравнится; если уж американская сторона высказывает опасения за собственную безопасность, что тогда можно сказать о других странах? Создается впечатление, что Вашингтон боится грядущей угрозы, - отметил Шуан на регулярном брифинге. - Я не понимаю, чем объясняется подобное чувство собственной незащищенности, овладевшее Соединенными Штатами… Китай неизменно выступает за сотрудничество и поддержание безопасности путем всеобщих усилий - мы надеемся, что американская сторона откажется от мышления "нулевого выигрыша" (когда все блага достаются одной, победившей стороне - прим. ТАСС) и перестанет глядеть на международные отношения с позиций противостояния".

По словам дипломата, в мире не существует абсолютно безопасных ситуаций, в то же время при защите собственных интересов ни одно из государств не должно приносить в жертву стабильность в других странах. "Соединенные Штаты должны совместно с Китаем и Россией содействовать поддержанию глобальной безопасности", - резюмировал Гэн Шуан.

Как заявил ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс в письменном вступительном слове к слушаниям в спецкомитете по разведке Сената Конгресса, Россия и Китай "стремятся расширить свое влияние по всему миру, размывая нормы безопасности и повышая риски возникновения региональных конфликтов". По утверждению американской стороны, КНР якобы представляет собой крупнейшую угрозу для глобальной сетевой безопасности.