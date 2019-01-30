Китай в 2019 году выведет на орбиту 10 навигационных спутников "Бэйдоу"

30 января 2019 15:11 (UTC+04:00)

Китай планирует в этом году вывести на орбиту 10 спутников в ходе семи отдельных запусков для формирования спутниковой навигационной системы "Бэйдоу", сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Эти запуски помогут к 2020 году сформировать полноценную глобальную систему "Бэйдоу", заявил глава космического департамента CASC Шан Чжив ходе пресс-конференции, на которой была обнародована Синяя книга китайской аэрокосмической научно-технической деятельности.

Согласно данным Синей книги, в 2018 году Китай осуществил запуск 18 спутников системы "Бэйдоу", тем самым сформировал систему "Бэйдоу-3". Навигационная система "Бэйдоу" уже начала предоставлять глобальные услуги.

Будучи одним из важных достижений политики реформ и открытости, система "Бэйдоу" также широко используется для развития китайской экономики.

Согласно данным Синей книги, более 6 тысяч рыбацких суден в провинции Чжэцзян (Восточный Китай) уже установили систему наблюдения движения судов "Бэйдоу", которая позволяет улучшить точность позиционирования.

Около 6,17 миллиона транспортных средств, 35 тысяч средств почтовой и курьерской доставки, а также 80 тысяч автобусов в 36 крупнейших городах оборудованы и совместимы с системой навигации "Бэйдоу". Система также используется в китайской гражданской авиации.

Компания China post оснастила свои транспортные средства 30 тысячью терминалов навигационной системы "Бэйдоу" и подключила их к платформе информационного управления на базе системы. Китайский гигант интернет-коммерции JD.com также оборудовал 1500 своих транспортных средств и 2000 курьеров умными терминалами "Бэйдоу", говорится в Синей книге.

Система "Бэйдоу" широко используется в сельскохозяйственном секторе Китая. Система автоматического управления сельскохозяйственной техникой была внедрена по всей стране, в то время как платформа наблюдения за сельским хозяйством, основанная на навигационной системе, обслуживает более 50 тысяч сельскохозяйственных машин и оборудования.

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