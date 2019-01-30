Китай в 2019 году выведет на орбиту 10 навигационных спутников "Бэйдоу"

Китай планирует в этом году вывести на орбиту 10 спутников в ходе семи отдельных запусков для формирования спутниковой навигационной системы "Бэйдоу", сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Эти запуски помогут к 2020 году сформировать полноценную глобальную систему "Бэйдоу", заявил глава космического департамента CASC Шан Чжив ходе пресс-конференции, на которой была обнародована Синяя книга китайской аэрокосмической научно-технической деятельности.