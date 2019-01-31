На северо-востоке Китая взрыв в отеле унес жизни двух человек

Неизвестный мужчина устроил взрыв в одном из отелей города Дуннин в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, два человека погибли, двое пострадали, сообщила местная полиция, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел в 3.08 по местному времени. После предварительного следствия полиция квалифицировала взрыв как уголовное преступление. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого, которым оказался 57-летний мужчина. Мотивы его поступка не сообщаются. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.