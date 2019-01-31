На северо-востоке Китая взрыв в отеле унес жизни двух человек

31 января 2019 11:00 (UTC+04:00)

Неизвестный мужчина устроил взрыв в одном из отелей города Дуннин в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, два человека погибли, двое пострадали, сообщила местная полиция, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел в 3.08 по местному времени.

После предварительного следствия полиция квалифицировала взрыв как уголовное преступление. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого, которым оказался 57-летний мужчина. Мотивы его поступка не сообщаются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай в 2019 году выведет на орбиту 10 навигационных спутников "Бэйдоу"
Китай 30 января 15:11
Рябков: РФ будет укреплять сотрудничество с Китаем по вопросам стратегической стабильности
Россия 30 января 10:17
Глава Apple заявил о снижении напряженности в торговых спорах США и Китая
США 30 января 10:03
МИД Китая призвал уйти от конфронтации в ядерной сфере
Китай 30 января 08:43
На Филиппинах произошел взрыв в мечети
Другие страны 30 января 05:43
Китайским пилотам запретили курить в кабине самолета
Китай 30 января 04:26
Лента новостей
Узбекистан планирует сотрудничество с Саудовской Аравией в текстильной отрасли
Узбекистан 11:20
Законодатели США внесли новую резолюцию о прекращении военной поддержки Эр-Рияда в Йемене
США 11:12
Азербайджан и Германия значительно увеличили товарооборот
Бизнес 11:07
Чижов заявил, что Россия и ЕС адаптируют соглашение о сотрудничестве после Brexit
Россия 11:07
В Турции будут собраны пластиковые и стеклянные бутылки – министр
Турция 10:59
В Госдепе считают, что США должны иметь современные ядерные силы
США 10:56
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:55
Британия и Чили договорились о непрерывности торговли после Brexit
Европа 10:49
В Стамбуле конфискованы более 800 килограммов героина
Турция 10:44