Космический аппарат "Чанъэ-4" вышел из двухнедельного спящего режима на Луне

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4", совершивший 3 января мягкую посадку на обратной стороне Луны, вышел из спящего режима, чтобы продолжить исследование лунной поверхности. Об этом в четверг сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В течение 10 дней после приземления аппарат выполнял задачи по изучению лунной поверхности, в частности, направлял на Землю снятые с близкого расстояния фотографии Луны, а также осуществил там первый в истории биологический эксперимент, результатом которого стали взошедшие в космосе ростки хлопчатника. С наступлением лунной ночи 14 января "Чанъэ-4" был переведен в спящий режим.

"Китайский лунный аппарат "Чанъэ-4" "очнулся" в среду на этой неделе в 20:39 по пекинскому времени (15:39 мск), чтобы продолжить свою миссию на Луне", - передает в четверг телевидение. По его данным, входящий в состав аппарата луноход "Юту-2" "проснулся" во вторник в 20:00 (15:00 мск).

Лунный аппарат "Чанъэ-4" был успешно запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань 8 декабря прошлого года. Основная задача проекта "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны Луны. 3 января в 10:26 по местному времени (05:26 мск) "Чанъэ-4" успешно сел на обратную сторону Луны. В 11:40 (06:40 мск) аппарат сделал первый в мире снимок поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, снятый с близкого расстояния.

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