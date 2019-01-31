Объем внутреннего туризма в Китае в 2018 году достиг 5,54 млрд человек

31 января 2019 17:47 (UTC+04:00)

Объем внутреннего туризма в Китае в 2018 году достиг 5,54 миллиарда человек, доходы составили 5 триллионов 130 миллиардов юаней, увеличившись по сравнению с 2017 годом соответственно на 10,73% и 12,3%, говорится в докладе, опубликованном совместно Китайской туристической академией и компанией СhinaUMS, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Объем выездного туризма в стране достиг 148 миллионов человек, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 13,5%.

Согласно данным опроса, проведенного китайской туристической академией, около 80% опрошенных считают, что лучший вид отдыха – это путешествие всей семьей. 95% опрошенных предпочитают ездить на отдых всей семьей.

Директор китайской туристической академии Дай Бинь отметил, что несмотря на то, что у людей остается все меньше свободного времени, они стали намного больше путешествовать. Народ стремится к улучшению качества жизни и повышению уровня сервиса в индустрии туризма. Туризм становится неотъемлемой частью жизни китайцев. Он делает их жизнь счастливее.

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