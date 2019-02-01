Пекин 70 лет назад и сегодня (ФОТО)

1 февраля 2019 00:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 31 января 1949 года Народно-освободительная армия Китая (НОАК) официально взяла в свои руки оборону Бэйпина (Пекина) и объявила о его мирном освобождении, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Китайские коммунисты освободили древнюю столицу по знаменитому "бэйпинскому сценарию", полностью отказавшись от военных средств, обеспечив сохранность ценных исторических зданий трехтысячелетнего города, защитив покой более чем 2 млн его жителей.

В 70-летнюю годовщину мирного освобождения китайской столицы ИА Синьхуа отобрало несколько фотографий, которые дадут возможность совершить путешествие во времени, стать свидетелями диалога прошлого и настоящего, увидеть чудеса прекрасного преображения страны и ее главного города.

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