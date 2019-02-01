Третий раунд торговых переговоров КНР и США пройдет в середине февраля в Пекине

1 февраля 2019 07:15 (UTC+04:00)

Третий раунд китайско-американских переговоров по торгово-экономическим вопросам состоится в середине февраля в столице КНР, со стороны США в нем примут участие представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу агентство "Синьхуа".

"Американская делегация прибудет в Пекин в середине февраля и продолжит консультации с китайской стороной", - приводит агентство слова президента США Дональда Трампа, произнесенные на встрече с вице-премьером Госсовета Лю Хэ в Вашингтоне.

По словам главы Белого дома, он надеется в ближайшее время встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, а также увидеть реальные результаты успешных двусторонних переговоров, которые имеют исторически важное значение.

С 1 января Пекин и Вашингтон проводят 90-дневные переговоры, в ходе которых организуются регулярные встречи между представителями китайского и американского торговых ведомств. Первый раунд прямого диалога по данным вопросам состоялся 7-9 января в Китае, второй - 30-31 января в Вашингтоне. Основная задача консультаций - найти приемлемые для обеих сторон варианты взаимодействия, которые позволят решить ключевые проблемы: огромный и постоянно увеличивающийся дисбаланс в китайско-американской торговле, затрудненный доступ к рынкам, недостаточно эффективная защита интеллектуальной собственности, ограничения на экспорт новейших технологий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай намерен укрепить партнерство с Россией и урегулировать трения с США
Китай 08:41
В США пограничники нашли в фуре с огурцами рекордную партию наркотиков
США 07:40
Китай заявил о "важном прогрессе" в торговых переговорах с США
Китай 06:05
Пентагон допустил возможность захвата Сирии ИГ менее чем за год
США 05:39
США повысят пошлины на товары из КНР, если переговоры не приведут к результатам к 1 марта
США 03:53
Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин могут вскоре провести две личные встречи
США 02:15
Лента новостей
Китай намерен укрепить партнерство с Россией и урегулировать трения с США
Китай 08:41
В Японии эпидемия гриппа охватила более 2,2 млн человек
Другие страны 08:24
Азербайджан расширяет географию экспорта текстильной продукции
Бизнес 08:00
В США пограничники нашли в фуре с огурцами рекордную партию наркотиков
США 07:40
Порталу Milli.Az исполняется девять лет
Общество 07:00
Центробанк Азербайджана сегодня обсудит изменение учетной ставки
Бизнес 07:00
Азербайджан расширяет экономическое присутствие в Турции: новый нефтехимкомплекс, сеть АЗС и другие проекты (Интервью)
Энергетика 07:00
Сбой произошел в работе YouTube
В мире 06:52
Китай пошел на торговые уступки США
Китай 06:29