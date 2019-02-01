Третий раунд торговых переговоров КНР и США пройдет в середине февраля в Пекине

Третий раунд китайско-американских переговоров по торгово-экономическим вопросам состоится в середине февраля в столице КНР, со стороны США в нем примут участие представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу агентство "Синьхуа".

"Американская делегация прибудет в Пекин в середине февраля и продолжит консультации с китайской стороной", - приводит агентство слова президента США Дональда Трампа, произнесенные на встрече с вице-премьером Госсовета Лю Хэ в Вашингтоне.

По словам главы Белого дома, он надеется в ближайшее время встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, а также увидеть реальные результаты успешных двусторонних переговоров, которые имеют исторически важное значение.

С 1 января Пекин и Вашингтон проводят 90-дневные переговоры, в ходе которых организуются регулярные встречи между представителями китайского и американского торговых ведомств. Первый раунд прямого диалога по данным вопросам состоялся 7-9 января в Китае, второй - 30-31 января в Вашингтоне. Основная задача консультаций - найти приемлемые для обеих сторон варианты взаимодействия, которые позволят решить ключевые проблемы: огромный и постоянно увеличивающийся дисбаланс в китайско-американской торговле, затрудненный доступ к рынкам, недостаточно эффективная защита интеллектуальной собственности, ограничения на экспорт новейших технологий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.