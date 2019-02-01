Китай намерен укрепить партнерство с Россией и урегулировать трения с США

Китай в 2019 году намерен всесторонне укреплять стратегическое сотрудничество с Россией, устранить противоречия и разногласия с США, а также наращивать политическое доверие и сотрудничество с соседними странами, заявил глава МИД КНР Ван И, выступая на приеме внешнеполитического ведомства по случаю китайского Нового года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы продолжим продвигать создание партнерских отношений. Партнерство является нововведением китайской дипломатии в сфере межгосударственных отношений и характеризуется приверженностью диалогу без конфронтации и неприсоединением к каким-либо блокам, отбрасыванием идей "игры с нулевой суммой" и принципа "победитель забирает все", оно ведет к созданию новой модели международных отношений и сообщества единой судьбы человечества", - заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД Китая.

Он отметил, что в этом году "Китай намерен воспользоваться поводом празднования 70-летней годовщины с момента установления дипломатических отношений с Россией для дальнейшего всестороннего продвижения стратегического сотрудничества РФ и КНР".

"Мы намерены реализовать важный консенсус, достигнутый лидерами Китая и США, надлежащим образом урегулировать существующие противоречия и разногласия, прикладывать совместные усилия для того, чтобы координация, сотрудничество и стабильность стали основой китайско-американских отношений", - сказал Ван И.

Министр добавил, что Китай также будет совместно с европейскими странами работать над поддержанием мультилатерализма и совершенствованием системы глобального управления, "мы намерены укреплять взаимное политическое доверие и деловое сотрудничество с соседними государствами и развивающимися странами".

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