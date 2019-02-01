Си Цзиньпин: Китай надеется на скорейшее достижение договоренностей с США по торговле

Китай надеется на активизацию торговых переговоров с США и скорейший выход на взаимовыгодные договоренности. Об этом говорится в послании председателя КНР Си Цзиньпина, которое передал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме глава китайской делегации, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Надеемся, что обе стороны на основе обоюдного уважения и взаимовыигрышного сотрудничества продолжат двигаться навстречу друг другу, интенсифицируют консультации для скорейшего выхода на обоюдовыгодные договоренности, направят позитивный сигнал народам двух стран и международному сообществу, а также будут содействовать развитию китайско-американских отношений и стабильному росту мировой экономики", - приводит в пятницу выдержки из документа агентство "Синьхуа".

"Я намерен продолжать поддерживать различные формы контактов с господином президентом. В преддверии Чуньцзе (Праздник весны, или Новый год по лунному календарю) я и моя супруга, профессор Пэн Лиюань, передаем господину президенту, Мелании, а также членам их семьи приветствия и новогодние поздравления", - указал в своем послании председатель КНР.

Трамп во время встречи заявил, что он и Си Цзиньпин могут в обозримом будущем провести сразу две новые личные встречи. Однако глава государства не уточнил сроки таких контактов. Как накануне сообщила газета The Wall Street Journal, китайская делегация предложила провести встречу Трампа и Си Цзиньпина в южной китайской провинции Хайнань после встречи американского президента и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая планируется на конец февраля.

В начале декабря Трамп и Си Цзиньпин на встрече на полях саммита Группы двадцати в Аргентине договорились сделать в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между США и Китаем. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, заканчивается 1 марта. Если к тому времени сделки достичь не удастся, то пошлины будут повышены.

Трамп резко критикует дефицит в двустороннем товарообороте США с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд. С 24 сентября прошлого года в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд. Трамп выражал намерение приступить к новому этапу применения таких протекционистских мер, однако после его декабрьской встречи с Си Цзиньпином действия администрации США на этом направлении были отложены.

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