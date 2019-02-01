В Китае зафиксирован стремительный рост ледового и снежного туризма

1 февраля 2019 18:07 (UTC+04:00)

Центр данных Министерства культуры и туризма КНР на днях опубликовал «Доклад о развитии ледового и снежного туризма в Китае (2018)», передает Trend со ссылкой на газету «Жэньминь жибао».

Согласно этому документу, за зимний сезон 2017-2018 гг.. количество туристов составило 197 млн., доход от ледового и снежнего туризма достиг 330 млрд. юаней, эти показатели на 16% и 22% соответственно больше по сравнению с 2016-2017 гг..

Ледовой и снежный туризм уже вступил в золотую эпоху стремительного роста.

Согласно подсчетам Центра данных Министерства культуры и туризма КНР, ожидается, что к 2021-2022 гг.. количество туристов достигнет 340 млн., доход от ледового и снежного туризма составит 680 млрд. юаней.

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