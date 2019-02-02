В Китае наказали чиновников, причастных к подделке вакцины от бешенства

2 февраля 2019 16:49 (UTC+04:00)

Власти КНР приняли меры в отношении чиновников, причастных к скандальному делу о нарушениях при производстве вакцины от бешенства, сообщила Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Громкий скандал вокруг производства вакцин разразился в Китае в июле. Власти выявили, что крупный производитель фармацевтических препаратов из провинции Цзилинь (Гирин) Changchun Changsheng Life Sciences, который занимает второе место по объемам производства вакцины от бешенства в КНР, подделывает данные о производстве и нарушает государственные нормы управления качеством продукции.

Как сообщается, после тщательного расследования комиссия потребовала от шестерых чиновников взять на себя ответственность и уйти в отставку, также было решено исключить из партии бывшего заместителя начальника управления КНР по контролю и надзору за лекарственными препаратами У Чжэня, подозреваемого в должностном преступлении.

Кроме того, соответствующие департаменты приняли строгие меры в отношении 42 чиновников, имевших отношение к скандальному делу.

История получила широкий резонанс в социальных сетях, так как пострадавшими от контрафактной вакцины могут стать преимущественно дети до шести лет. Общественность призывала власти принять меры и наказать компанию и всех причастных самым серьезным образом.

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