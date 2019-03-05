МИД Китая призвал США вернуться к соблюдению ДРСМД и урегулировать разногласия с Россией

5 марта 2019 16:22 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты должны вернуться к своим обязательствам в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и урегулировать разногласия с Россией для обеспечения всеобщей стабильности и безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Китай решительно против того, чтобы американская сторона отстранялась от этого договора. Мы считаем, что России и США следует в кратчайшие сроки урегулировать разногласия и вернуться к соглашению", - отметил он, выступая на регулярном брифинге.

По словам дипломата, выход РФ и Соединенных Штатов из ДРСМД негативно отразится на глобальной безопасности.

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