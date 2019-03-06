Китайский луноход исследовал камни на обратной стороне Луны

6 марта 2019 18:03 (UTC+04:00)

Китайский луноход "Юйту-2" ("Нефритовый заяц-2") исследовал камни на обратной стороне Луны и в общей сложности уже преодолел 127 метров, говорится в сообщении Китайского национального космического управления, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Космический аппарат "Чанъэ -4" и луноход "Юйту-2", с начала января исследующие обратную сторону Луны, переждали лунную ночь в спящем режиме и проснулись 1 марта.

Из-за экстремально низких температур на обратной стороне Луны в ночной период, аппараты входят в "спящий режим", чтобы сохранить работоспособность для дальнейших экспериментов.

"После пробуждения "Чанъэ-4" и луноход "Нефритовый заяц - 2" работают в нормальном режиме. Луноход провел исследования камней, а также изучил след, оставшийся на грунте от колес", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что диаметр самого большого исследованного камня составляет около 20 сантиметров. Во время зондирования луноход находился на расстоянии 1,2 метра от камней.

По состоянию на данный момент, луноход преодолел в общей сложности 127 метров.

"Чанъэ-4" утром 3 января осуществил историческую мягкую посадку на Луне и уже через несколько часов прислал первые снимки поверхности обратной стороны спутника. Аппарат прилунился в кратере Карман, в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен. Китайское национальное космическое управление признало абсолютно успешной миссию " Чанъэ-4" по исследованию обратной стороны Луны.

За время своего пребывания на обратной стороне Луны китайские космические аппараты выполнили уже целый ряд задач, включая первый в истории человечества биологический эксперимент на лунной поверхности, в ходе которого удалось прорастить хлопчатник. "Чанъэ-4" регулярно присылает снимки поверхности обратной стороны Луны, которые значительно помогают ученым со всего мира в дальнейшем изучении естественного спутника Земли.

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