Китай выступил с предложением по денуклеаризации Корейского полуострова

Вовлеченные в урегулирование проблемы Корейского полуострова стороны должны разработать дорожную карту по денуклеаризации и реализовывать конкретные шаги поэтапно, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По нашему мнению, ключ к решению проблемы в том, чтобы не быть пленником истории, и в том, чтобы разрушить порочный круг недоверия. Мы считаем необходимым разработать дорожную карту по денуклеаризации и созданию механизма поддержания мира Корейского полуострова", - сказал Ван И на традиционной ежегодной пресс-конференции на полях проходящей сессии парламента страны - Всекитайского собрания народных представителей, комментируя недавнюю встречу лидеров США и КНДР в Ханое.

Он пояснил, что на основе этой дорожной карты можно разработать конкретные меры, которые нужно реализовывать по блокам, начиная с самых легких. Контроль над выполнением должен производиться в соответствии с договоренностью между сторонами.

Глава китайского внешнеполитического ведомства также отметил, что саммит в Ханое между КНДР и США был важным шагом в урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова, несмотря на то, что стороны не смогли достигнуть никакой договоренности.

"Учитывая, что проблема Корейского полуострова продолжается много лет, мы не можем ожидать, что она будет решена за один день… Никто не должен делать односторонних нереалистичных требований", - сказал Ван И.

В столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля прошел второй саммит США-КНДР, в ходе которого обсуждалась и денуклеаризация. Многие эксперты ожидали совместной декларации о формальном прекращении Корейской войны, но переговоры лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына завершились без подписания каких-либо документов. Трамп все же заявил, что переговоры продвинулись и продолжатся на уровне экспертов.

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