Глава МИД Китая отметил существенный прогресс в торговых переговорах с США

Китай и США смогли добиться существенного прогресса в ходе торгово-экономических консультаций, на основе взаимного уважения и равенства можно добиться урегулирования любых проблем, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я надеюсь, что все смогут осознать, что сотрудничество по-прежнему остаётся основной тенденцией в отношениях Китая и США", - заявил министр.

Он добавил, что "Китаю и США удалось добиться существенного прогресса в ходе последних торгово-экономических консультаций, что получило одобрение как в обеих странах, так и во всем мире".

"Это демонстрирует, что необходимо придерживаться взаимного уважения, прикладывать усилия, вести равноправные консультации, и тогда для любой сложной проблемы можно будет найти способ урегулирования, который был бы приемлем для обеих сторон", - подчеркнул глава китайского МИД.

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