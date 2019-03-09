Минкоммерции КНР: Пекин и Вашингтон работают над отменой всех повышенных пошлин

Власти Китая и США прорабатывают варианты отмены всех существующих повышенных пошлин в отношении продукции друг друга. Об этом заявил в субботу заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Группы двух стран по продвижению торговых переговоров продолжают осуществлять консультации, обсуждается возможность отмены всех повышенных пошлин, ради того, чтобы торгово-экономические отношния Китая и США вернулись на путь нормализации", - отметил он, выступая на пресс-конференции.

По словам замминистра, дальнейшее усиление взаимных протекционистских барьеров не может принести пользу ни Пекину, ни Вашингтону, и к тому же отрицательно отражается на интересах многих других государств.

Он также подчеркнул, что любой переговорный механизм должен действовать на равноправной и справедливой основе, учитывать выгоду каждой из заинтересованных сторон. "Вы спрашиваете, чего нам стоит ожидать от китайско-американских переговоров на следующем этапе - думаю, надежда [на достижение соглашения] есть", - заявил Ван Шоувэнь.

Замминистра отметил, что в ходе последнего раунда консультаций в Вашингтоне вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в ходе обеденного перерыва заказали традиционную еду противоположной стороны: глава делегации от Пекина на переговорах ел гамбургер, его американский коллега - китайские блюда. "Что касается напитков, обе стороны выбрали не чай, но и не кофе, а обычную воду, демонстрируя наличие общих позиций [несмотря на различия]", - пояснил замминистра.

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