Китай совместно с Россией планирует произвести около 200 тяжелых вертолетов AHL

Китай планирует произвести по меньшей мере 200 совместно разрабатываемых Россией тяжелых вертолетов AHL (Advanced Heavy Lifter). Как заявил главный конструктор Китайского вертолетного института научных исследований и разработок (CHRDI - China Helicopter Research and Development Institute, также известен как Институт №602) У Симин, массовое производство планируется начать к 2032 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным расчетам, сертификация этого 40-тонного вертолета закончится ориентировочно к 2032 году. В будущем планируется произвести около 200 машин", - приводит его слова в понедельник информационный портал Sina.

"Накопленного нами опыта в сфере разработок трансмиссии недостаточно, мы сотрудничаем с Россией для того, чтобы заимствовать достоинства и восполнить недостатки. Этот проект сотрудничества является знаменательным: когда он будет завершен, Китай сможет производить тяжелые вертолеты", - указал он.

Как отмечает Sina, вертолет может использовать два вида силовых установок - разрабатываемый "Вертолетами России" ПД-12В (в китайском тексте указывается ошибочное написание ПД-21В - прим. ТАСС) и украинский двигатель Д-136 производства "Мотор Сич".

"Даже российские СМИ признают, что ПД-12В более дорогой и, что более важно, находится на стадии опытно- конструкторских работ, за которым последуют испытания, а также процесс получения соответствующих лицензий и сертификатов, который может продлится неопределенный срок. Это привнесет факторы нестабильности в разработку 40-тонного вертолета", - утверждают авторы статьи. Кроме того, как указывает Sina, украинский Д-136 уже на протяжении нескольких десятков лет эксплуатируется на вертолетах Ми-26 и доказал свою надежность.

В ноябре 2018 года украинская компания "Мотор Сич" и китайский промышленный консорциум Skyrizon Aviation представили проект по строительству на территории Китая завода по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов. Предприятие должно начать работу в 2020 году и сможет ежегодно выпускать до 1 тыс. двигателей. Объем инвестиций, как ожидается, составит около 20 млрд юаней ($2,8 млрд). Ожидается, что оно будет производить силовые установки для учебно-тренировочных и военно-транспортных самолетов, а также вертолетов Ми-8/Ми-17.

Подписанное в 2016 году Россией и Китаем межправсоглашение предполагает, что "Вертолеты России" осуществят инвестиции в проект в виде технологий, а также разработают техническое предложение и отдельные системы новой машины на контрактной основе. Китайская сторона будет заниматься организацией и реализацией программы в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, производство, а также продвижение вертолета на рынок и общую координацию работ.

По озвученным данным, максимальная взлетная масса вертолета составит 38,2 тонны, практический потолок - 5,7 тыс. м. Дальность полета будет достигать 630 км, максимальная скорость - 300 км/ч. Грузоподъемность AHL при расположении груза внутри фюзеляжа составит 10 т, а при его размещении на внешней подвеске - до 15 т.

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