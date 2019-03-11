Китай завершает создание "искусственного солнца"

11 марта 2019 17:48 (UTC+04:00)

В 2019 будет завершен процесс создания китайского экспериментального реактора для термоядерного синтеза EAST, заявил глава Национальной ядерной корпорации страны Дуань Суру. Об этом сообщает портал Science Alert, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Устройство, называемое "искусственным солнцем", позволит создать реакцию, аналогичную процессу ядерного синтеза в недрах светила Солнечной системы. Таким образом физики надеются получить источник неограниченной энергии.0

По словам Суру, новый токамак сможет разогреть ионы до температуры 100 миллионов градусов Цельсия, что примерно в семь раз горячее ионов настоящего Солнца. Достижение этой температурной планки – одно из условий создания термоядерных реакторов.

В ноябре китайские ученые сообщили о том, что им удалось разогреть электроны в плазме до 100 миллионов градусов Цельсия, а ионы — до 50 миллионов.

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