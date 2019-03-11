Китай завершает создание "искусственного солнца"

Устройство, называемое "искусственным солнцем", позволит создать реакцию, аналогичную процессу ядерного синтеза в недрах светила Солнечной системы. Таким образом физики надеются получить источник неограниченной энергии.0

По словам Суру, новый токамак сможет разогреть ионы до температуры 100 миллионов градусов Цельсия, что примерно в семь раз горячее ионов настоящего Солнца. Достижение этой температурной планки – одно из условий создания термоядерных реакторов.

В ноябре китайские ученые сообщили о том, что им удалось разогреть электроны в плазме до 100 миллионов градусов Цельсия, а ионы — до 50 миллионов.

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