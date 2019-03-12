В Китае археологи обнаружили лакированный гроб с изображениями четырех мифических существ

12 марта 2019 11:27 (UTC+04:00)

Китайские археологи во время раскопок в южной провинции Гуйчжоу обнаружили лакированный гроб времен династии Мин (1368 - 1644). Согласно предположению ученых, возраст находки составляет около 500 лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило во вторник агентство "Синьхуа", находка была сделана в одной из трех гробниц династии Мин в уезде Вэнъань в северо-восточной части провинции. По мнению сотрудников института культурных реликвий и археологических исследований Гуйчжоу, усыпальница была построена в 1581 году в период правления императора Ваньли (1572 - 1620).

Как передает агентство, на поверхности артефакта нанесены изображения четырех мифических существ Древнего Китая - Лазурного дракона, Алого феникса, Черной черепахи и Белого тигра. В свою очередь стены самой гробницы украшены изображениями бонсая и журавлей.

По данным "Синьхуа", археологам также удалось обнаружить в усыпальнице различные ценности, среди которых золотые и серебряные шпильки, серьги и браслеты из благородных металлов. В гробнице были найдены также человеческие останки, а именно фрагменты костей и зубов.

По словам археологов, результаты их работы внесут весомый вклад в изучение погребальных традиций династии Мин.

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