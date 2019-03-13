СМИ: В Китае обнаружили следы человеческой деятельности возрастом до 38 тыс. лет

13 марта 2019 09:36 (UTC+04:00)

Китайские археологи обнаружили на юге страны в провинции Гуйчжоу следы деятельности древнего человека, возраст которых оценивается от 4 тыс. до 38 тыс. лет. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, раскопки вблизи деревни Янькун в северо-западной части провинции проводились сотрудниками института культурных реликвий и археологии провинции Гуйчжоу совместно с представителями института культурных реликвий и археологии города Чэнду (административный центр провинции Сычуань, Юго-Западный Китай) с 2017 года.

В ходе археологических работ ученым удалось обнаружить осколки керамики, выполненные из камня и рога орудия труда, а также кости животных. По словам исследователей, найденные фрагменты свидетельствуют о том, что проживавшие в этом месте древние люди ловили рыбу, охотились, а также занимались собирательством.

В ходе раскопок ученые также обнаружили две гробницы. Отмечается, что это самое раннее захоронение на территории современной Гуйчжоу.

По словам ученых, результаты их работы внесут особый вклад в понимание уклада жизни древних людей, их способности адаптироваться к климатическим условиям, а также сыграют важную роль в изучении развития доисторической культуры в этом регионе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ: Китай к 2022 году построит на границе с РФ международный внутренний порт
Китай 09:54
Помпео обвинил Китай в использовании энергетики для усиления политического влияния в мире
Россия 05:21
Торгпред США считает, что нормы и правила ВТО устарели и нуждаются в реформе
В мире 12 марта 20:59
Медиакорпорация Китая стремится стать ведущей медиа-платформой нового типа
Китай 12 марта 17:40
В Китае задержали женщин, бросавших монеты в сторону двигателя самолета
Китай 12 марта 16:00
В МИД КНР заявили о негативном влиянии на США слов Трампа о противостоянии с РФ и Китаем
Китай 12 марта 13:34
Лента новостей
Globo: Бразилия и США будут развивать сотрудничество в обеспечении безопасности границ
США 10:43
Весной состоится очередная выставка, посвященная сфере туризма (ФОТО)
Туризм 10:42
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2019-2020 годы
Энергетика 10:41
От праздничных костров в Баку пострадали девять человек
Происшествия 10:39
Легендарный сын Земли азербайджанских детей (ФОТО)
Культура 10:23
Кочаряну хотят продлить срок ареста
Армения 10:17
В Азербайджане бакалавры смогут участвовать во втором туре экзамена в магистратуры вузов
Общество 10:15
Туркменистан и Пакистан подписали основной договор по ТАПИ
Энергетика 10:14
Испанские компании изучают туркменский рынок
Бизнес 10:01