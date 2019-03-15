Парламент Китая рассмотрит закон об иностранных инвестициях

Депутаты второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва завершают в пятницу работу в Пекине рассмотрением важнейшего законопроекта для поддержания темпов экономического роста. На итоговом заседании, как ожидается, они рассмотрят проекты центрального и региональных бюджетов КНР на 2019 год, рабочий доклад Верховного народного суда и прокуратуры, а также Закон об иностранных инвестициях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Местные и зарубежные СМИ задолго до начала сессии назвали законопроект об иностранных инвестициях ключевым документом на рассмотрении законодателей. Как ожидается, законодательный акт снимет ряд прежних ограничений, обеспечит большую степень прозрачности в использовании иностранного капитала и будет способствовать улучшению инвестиционного климата для зарубежного бизнеса на территории КНР.

В ходе сессии ВСНП власти анонсировали некоторые детали этого документа. В частности, глава Государственного статистического управления, замглавы Государственного комитета по развитию и реформе КНР Нин Цзичжэ заявил о том, что Китай намерен увеличить доступ иностранного капитала к сфере услуг, сельскому хозяйству, добыче полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности. Кроме того, он указал, что теперь полностью принадлежащие иностранным инвесторам предприятия смогут вести деятельность в ранее закрытых для них секторах. "Негативный список о допуске иностранного капитала будет постепенно сокращаться", - добавил он.

Ожидается, что в новый закон войдут положения о трансфере технологий и защите интеллектуальной собственности. Кроме того, Нин Цзичжэ сообщил, что теперь наряду с так называемым негативным списком для иностранных инвесторов будет создан его "антагонист" - перечень областей, иностранные капиталовложения в которые будут поощряться правительством.

"В этом году также будет опубликован перечень [областей] по стимулированию иностранных инвестиций. Это ряд проектов, которые продолжат пользоваться режимом освобождения от импортных пошлин на ввоз оборудования, а также льготами в сфере получения земли для промышленной застройки", - подчеркнул замглавы ведомства.

В последний день сессии депутаты также рассмотрят доклад о работе Постоянного комитета ВСНП и примут решения по обновлению его кадрового состава. После завершения итогового заседания пройдет пресс-конференция премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, который подведет итоги парламентского марафона.

Усиленные меры безопасности

Уже почти две недели центр Пекина, площадь Тяньаньмэнь и Дом народных собраний охраняются усиленными полицейскими кордонами. Сотрудники правоохранительных органов в форме и штатском следят за порядком, выборочно проверяют документы. На важнейших улицах и площадях Пекина видны бронированные автомобили спецназа с бойцами в полной экипировке. Повсюду добровольные помощники полиции с красными повязками на рукавах.

Главная площадь Китая закрыта для посещения, исключение делается лишь для участников сессий, обслуживающего персонала и аккредитованных журналистов. Китайских и иностранных корреспондентов на сессиях - свыше 3 тыc.

Охраняется и воздушное пространство над центром города, где запрещены полеты любых летательных средств, в том числе и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, сотрудники служб безопасности уведомили журналистов, освещающих данное мероприятие, о том, что каждый работник СМИ может пронести с собой в Дом народных собраний только один мобильный телефон. При этом использование переносных зарядных устройств запрещено.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.