Сянган, Шанхай и Пекин вновь вошли в топ-10 крупнейших финансовых центров

Консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd. и Институт развития Китая в Шэньчжэне совместно опубликовали новый рейтинг мировых финансовых центров. Сянган, Шанхай и Пекин вновь вошли в десятку крупнейших международных финансовых центров, передает Trend со ссылкой на

«Жэньминь жибао».

В рейтинг были включены 102 финансовых центра. В первую десятку попали Нью-Йорк, Лондон, Сянган, Сингапур, Шанхай, Токио, Торонто, Цюрих, Пекин и Франкфурт. В том числе Торонто поднялся с 11-го на 7-е место.

Кроме того, в рейтинг также вошли такие китайские города, как Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Циндао, Тяньцзинь, Чэнду, Ханчжоу и Далянь. Об этом сообщил сайт «Хуаньцюван».

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