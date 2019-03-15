Китай считает сотрудничество с США лучше противостояния

15 марта 2019 08:08 (UTC+04:00)

Китай исходит из того, что в отношениях с США сотрудничество лучше противостояния, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Китай и США, являясь двумя крупнейшими экономиками мира, не могут существовать раздельно друг от друга. Мы должны исходить из того, что сотрудничество лучше противостояния, и на основе принципов взаимоуважения, равенства и взаимной выгоды развивать двусторонние отношения", - заявил Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии парламента страны - Всекитайского собрания народных представителей.

Он подчеркнул, что китайско-американские отношения всегда двигались вперед, несмотря на возникновение трудностей, и эта тенденция не должна меняться.

"Конечно, в наших отношениях время от времени проявляются и различные противоречия. В последнее время на первый план вышли торгово-экономические трения. Но китайско-американские консультации по этому вопросу никогда не прекращались", - отметил китайский премьер.

Он добавил, что в настоящее время двусторонние консультации по-прежнему продолжаются.
"Мы надеемся на хорошие результаты этих переговоров, которые будут взаимоприемлемы и взаимовыгодны. Я считаю, что это соответствует также и ожиданиям всего международного сообщества", - подчеркнул Ли Кэцян.

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