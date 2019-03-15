Власти Китая с 1 апреля снизят ставки по НДС

15 марта 2019 08:19 (UTC+04:00)

Китай с 1 апреля снизит ставки НДС, а с 1 мая - ставки социального страхования. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу на пресс-конференции заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"В этом году было принято решение о масштабном сокращении налоговой нагрузки. Снижение ставки налога на добавленную стоимость и отчислений на социальное страхование позволят снизить налоговую нагрузку на 2 трлн юаней (порядка $298 млрд). Это важный шаг в борьбе с понижающим давлением на экономику", - сказал Ли Кэцян.

"С 1 апреля текущего года будет снижен НДС, а с 1 мая - ставки социального страхования", - указал премьер Госсовета.

Согласно планам правительства, ставка НДС для обрабатывающей промышленности будет снижена с 16% до 13%, для сферы транспорта и перевозок, строительства и других секторов - с 10% до 9%.

Пресс-конференция Ли Кэцяна состоялась по итогам завершившейся в пятницу второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) 13-го созыва.

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