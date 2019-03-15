Внешнеторговый оборот КНР в январе-феврале сократился на 4,6%

15 марта 2019 17:58 (UTC+04:00)

За первые два месяца 2019 года объем импортно-экспортной торговли Китая составил 662,7 миллиарда долларов, что на 3,9% меньше, чем годом ранее, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В частности, объем экспорта составил 353,2 миллиарда долларов, на 4,6% меньше в годовом выражении, а объем импорта – 309,5 миллиарда долларов, на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Активное торговое сальдо достигло 43,7 миллиарда долларов, уменьшилось на 13,6%.

Что касается международного рынка, то за первые два месяца этого года объем экспорта Китая в основные зарубежные рынки, такие как ЕС, АСЕАН, Япония, Южная Корея, выросли на 7,5%, 7%, 3,7%, и 9,8% соответственно. Общий объем торговли со странами инициативы "Один пояс и один путь" достиг 1,28 триллиона юаней (около 190 миллиардов долларов), увеличившись на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что на 1,7% выше общего темпа роста. Этот показатель составил 28% от общего объема импорта и экспорта Китая. При этом объем экспорта Китая в США и импорта из США сократился на 9,9% и 32,2% соответственно.

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