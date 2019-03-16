Оползень в Китае унес жизни двух людей

16 марта 2019 06:29 (UTC+04:00)

Два человека погибли, 17 пропали без вести в результате оползня в уезде Сяннин городского округа Линьфэн в центральной китайской провинции Шаньси, говорится в сообщении министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Оползень сошел на несколько зданий деревни Цзаолинь еще в пятницу в 18.10, однако информация об инциденте появилась только в субботу утром. Под завалами оказались часть местной больницы, здание кредитной ассоциации и небольшая баня. К настоящему моменту 13 человек удалось спасти.

Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие пять пожарных расчетов, задействованы 46 пожарных машин и 247 пожарных, 12 поисковых собак, 26 специалистов, занимающихся спасательными работами в труднодоступных горных районах и в шахтах, а также медики.

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