Оползень в Китае унес жизни двух людей

Два человека погибли, 17 пропали без вести в результате оползня в уезде Сяннин городского округа Линьфэн в центральной китайской провинции Шаньси, говорится в сообщении министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Оползень сошел на несколько зданий деревни Цзаолинь еще в пятницу в 18.10, однако информация об инциденте появилась только в субботу утром. Под завалами оказались часть местной больницы, здание кредитной ассоциации и небольшая баня. К настоящему моменту 13 человек удалось спасти.

Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие пять пожарных расчетов, задействованы 46 пожарных машин и 247 пожарных, 12 поисковых собак, 26 специалистов, занимающихся спасательными работами в труднодоступных горных районах и в шахтах, а также медики.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.