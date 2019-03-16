Власти КНР создадут первый в стране центр по восстановлению Великой Китайской стены

Правительство КНР создаст первый национальный центр по изучению, восстановлению и защите Великой Китайской стены. Об этом сообщила в субботу газета China Daily, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новая организация находится в Пекине и вскоре приступит к работе. Она займется реставрацией протяженного участка этого сооружения, проходящего и по территории района Хуайжоу на северной окраине столицы Китая. Руководство центра привлечет к этой деятельности археологов, дизайнеров и профессиональных каменщиков.

"Мы планируем использовать новые методы, благодаря которым будут исключены случаи проведения несанкционированных земляных работ в районе Великой стены, охрана которой станет более эффективной", - заявил Чжан Тун, представитель управления по защите культурного наследия Хуайжоу.

Местная администрация планирует вести постоянный документальный учет при осуществлении периодических инспекций.

Великая Китайская стена охраняется государством и считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наиболее протяженная ее часть длиной более 7,9 тыс. км называется Цзянькоу и была построена при династии Мин (1368-1644). Несколько лет назад в КНР разразился скандал, связанный с крайне непрофессиональным проведением реставрационных работ на некоторых участках объекта. В итоге власти решили усилить контроль над этим видом деятельности и создать для этого специальные ведомства.

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