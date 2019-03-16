Власти КНР создадут первый в стране центр по восстановлению Великой Китайской стены

16 марта 2019 10:52 (UTC+04:00)

Правительство КНР создаст первый национальный центр по изучению, восстановлению и защите Великой Китайской стены. Об этом сообщила в субботу газета China Daily, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новая организация находится в Пекине и вскоре приступит к работе. Она займется реставрацией протяженного участка этого сооружения, проходящего и по территории района Хуайжоу на северной окраине столицы Китая. Руководство центра привлечет к этой деятельности археологов, дизайнеров и профессиональных каменщиков.

"Мы планируем использовать новые методы, благодаря которым будут исключены случаи проведения несанкционированных земляных работ в районе Великой стены, охрана которой станет более эффективной", - заявил Чжан Тун, представитель управления по защите культурного наследия Хуайжоу.

Местная администрация планирует вести постоянный документальный учет при осуществлении периодических инспекций.

Великая Китайская стена охраняется государством и считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наиболее протяженная ее часть длиной более 7,9 тыс. км называется Цзянькоу и была построена при династии Мин (1368-1644). Несколько лет назад в КНР разразился скандал, связанный с крайне непрофессиональным проведением реставрационных работ на некоторых участках объекта. В итоге власти решили усилить контроль над этим видом деятельности и создать для этого специальные ведомства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Встречу лидеров США и Китая могут отложить до июня - СМИ
США 07:16
Оползень в Китае унес жизни двух людей
Китай 06:29
Кыргызстан намерен ускорить проект по транзиту туркменского газа в Китай
Кыргызстан 15 марта 23:37
СМИ: Разведка предостерегла Берлин от сотрудничества с Huawei
Европа 15 марта 18:00
Внешнеторговый оборот КНР в январе-феврале сократился на 4,6%
Китай 15 марта 17:58
Узбекистан закупил 100 междугородних китайских автобусов Yutong
Бизнес 15 марта 17:02
Лента новостей
В Сальянском районе открылся после ремонта мост над рекой Кура
Общество 11:27
Франция готова вложить в экономику Северо-Казахстанской области 200 млн евро
Экономика 11:17
В Туркменистане готовятся к посевной хлопчатника
Бизнес 11:11
Изменена стоимость проезда в поездах Баку-Гянджа-Баку
Общество 11:07
Туркменистан готовится к участию в World Expo 2020
Туркменистан 10:56
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 10:45
Глава МВД Турции заявил о ликвидации свыше 3 тыс. террористов
Турция 10:45
Фонд Гейдара Алиева раздает малообеспеченным семьям подарки по случаю праздника Новруз (ФОТО)
Общество 10:38
Reuters: Boeing планирует представить обновленное ПО для самолетов 737 MAX до конца марта
США 10:37