Си Цзиньпин посетит Италию, Францию и Монако

Председатель КНР Си Цзиньпин с 21 по 26 марта посетит с государственным визитом Италию, Францию и Монако, сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"По приглашению президента Италии Серджо Маттарелла, президента Франции Эммануэля Макрона и князя Монако Альбера II председатель КНР Си Цзиньпин с 21 по 26 марта посетит эти три страны с государственным визитом", - сообщается в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД.

Других деталей пока не приводится.

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